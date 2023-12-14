Власть 14 декабря 2023, 03:09 Силуанов предсказал рост ВВП в 2023 году в 3,5% Глава Минфина Силуанов: в 2023 году рост ВВП составит 3,5% РИА «Новости»

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Прошлый год был периодом серьезных решений, и правительство России выбрало правильный путь — в 2023 году рост ВВП составит 3,5%. В следующем тоже наблюдаются положительные тренды, заявил в большом интервью «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем — также положительные тренды», — заявил министр финансов.

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Финансовый бюджет на ближайшие три года правительство называет бюджетом победы: в приоритете — выполнение целей спецоперации и исполнение социальных обязательств. Силуанов отметил, что главное — обеспечить макроэкономическую стабильность и сделать так, чтобы население меньше ощущало введенные ограничения.

Россия максимально заинтересована в том, чтобы зарубежные компании продолжали работу в стране. Оставшиеся на рынке инвесторы и компании предложили в виде дивидентов вывести часть прибыли, Силуанов обещал рассмотреть это на комиссии.