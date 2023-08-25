25 августа 2023, 16:59
ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к Путину до 77,2%
ВЦИОМ: уровень доверия россиян президенту Путину превысил 77%
Число доверяющих президенту России Владимиру Путину жителей страны увеличилось до 77,2%. На это указали данные опроса ВЦИОМ.
Исследование проводилось с 14 по 20 августа, в ходе него специалисты опросили 1,6 тысячи россиян.
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«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% участников опроса (плюс 0,5 процентных пункта), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,7 процентных пункта и составляет 73,3%», — заявили в ВЦИОМ.
Ранее ВЦИОМ провел опрос среди родителей о посещении их детьми спортивных секций. Большая часть россиян не стала отдавать школьников в кружки. Чаще всего в секции записывались дети от семи до 10 лет. Самыми популярными направлениями стали боевые искусства, плавание, хореография и танцы. ВЦИОМ отметил, что специалисты не смогли определить точные причины снижения интереса к спортивным кружкам.
ВЦИОМ
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Владимир Путин
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