Власть 25 августа 2023, 16:59 ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к Путину до 77,2% ВЦИОМ: уровень доверия россиян президенту Путину превысил 77% Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/globallookpress

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Число доверяющих президенту России Владимиру Путину жителей страны увеличилось до 77,2%. На это указали данные опроса ВЦИОМ.

Исследование проводилось с 14 по 20 августа, в ходе него специалисты опросили 1,6 тысячи россиян.

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«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% участников опроса (плюс 0,5 процентных пункта), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,7 процентных пункта и составляет 73,3%», — заявили в ВЦИОМ.

Ранее ВЦИОМ провел опрос среди родителей о посещении их детьми спортивных секций. Большая часть россиян не стала отдавать школьников в кружки. Чаще всего в секции записывались дети от семи до 10 лет. Самыми популярными направлениями стали боевые искусства, плавание, хореография и танцы. ВЦИОМ отметил, что специалисты не смогли определить точные причины снижения интереса к спортивным кружкам.