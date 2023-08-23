23 августа 2023, 12:05
Больше половины российских родителей не отдали детей в спортивные секции
ВЦИОМ: лишь 45% родителей в России отдали детей в спортивные секции
Согласно опросу ВЦИОМ, только 45% российских родителей отдали детей в спортивные секции и на какие-либо занятия помимо школьных уроков физкультуры. Больше всего участников таких секций — среди детей от семи до 10 лет (60%).
В группе 11–14 лет подобные занятия посещают 49%, после 14 лет — 33%. А среди детей от трех до шести лет в секции ходят 37%. По мнению аналитиков, статистика не связана со степенью интереса детей разных возрастов к спорту. Возможно, сам сектор дополнительных спортивных занятий для детей ориентирован в первую очередь на младший школьный возраст и не учитывает потребности ребят постарше, предположили во ВЦИОМ.Важным фактором является материальное положение семьи: в семьях, где оно хорошее, детей отдают в секции чаще, чем там, где оно плохое (55% против 30%). В городах-миллионниках дети не так спортивно активны, как, например, в селах (29% против 51%). Вероятно, в мегаполисах выбор дополнительных занятий шире, и родители чаще отдают детей в какие-то другие секции. В основном дети ходят в спортшколы (15%) и фитнес-клубы (12%), еще 9% выбрали секции при школе, 5% - развивающие центры. Самыми популярными дополнительными видами спорта у детей и подростков стали единоборства (11%), плавание (10%), хореография и танцы (8%).
ВЦИОМ
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