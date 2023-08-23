Общество 23 августа 2023, 12:05 Больше половины российских родителей не отдали детей в спортивные секции ВЦИОМ: лишь 45% родителей в России отдали детей в спортивные секции Freepik

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Согласно опросу ВЦИОМ, только 45% российских родителей отдали детей в спортивные секции и на какие-либо занятия помимо школьных уроков физкультуры. Больше всего участников таких секций — среди детей от семи до 10 лет (60%).

В группе 11–14 лет подобные занятия посещают 49%, после 14 лет — 33%. А среди детей от трех до шести лет в секции ходят 37%. По мнению аналитиков, статистика не связана со степенью интереса детей разных возрастов к спорту. Возможно, сам сектор дополнительных спортивных занятий для детей ориентирован в первую очередь на младший школьный возраст и не учитывает потребности ребят постарше, предположили во ВЦИОМ.