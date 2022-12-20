Власть 20 декабря 2022, 22:51 ВСУ уличили в целенаправленных ударах по жилым кварталам Донецка Путин: Украина целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка и мирным жителям РИА «Новости»

Читать 360tv в

Удары со стороны Вооруженных сил Украины приходятся прямо по жилым кварталам Донецка Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Его слова привели на сайте Кремля.

Глава государства сообщил, что перед беседой с Пушилиным он встретился с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

Реклама

«Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка», — сказал Путин.

Реклама

Он поинтересовался у Пушилина, действительно ли удары ВСУ приходятся прямо по жилым кварталам Донецка.

«Целенаправленная, веерная работа по площадям», — сказал врио главы ДНР.

Он пояснил, что обстрелы идут по Донецку, Макеевке и Горловке. По его данным, с 2 по 18 декабря в городе из-за атак со стороны украинских бойцов погиб 21 мирный житель, еще 94 человека получили ранения разной степени тяжести. Пушилин добавил, что регулярные удары ВСУ помешали рабочим наладить теплоснабжение в домах.