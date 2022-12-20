Происшествия 20 декабря 2022, 22:48 Обстрелы ВСУ привели к проблемам с отоплением в домах ДНР Врио главы ДНР Пушилин заявил о проблемах с отоплением в домах жителей из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Постоянные обстрелы со стороны украинских боевиков помешали специалистам наладить теплоснабжение в домах мирных жителей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что проблему с отоплением домов Мариуполя решили на максимально возможном уровне.

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Пушилин подчеркнул, что одна из проблем заключается в состоянии водопроводных сетей, которые требуют ремонта. По его словам, подготовка к отопительному сезону стала очень тяжелой из-за нехватки воды и больших потерь.

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«Вроде бы заполнили систему, котельная вроде бы работает, а дальше утечка, автоматически отключается система, вода не успевает поступать», — заявил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что вопросы с отоплением в домах удалось решить не везде. Этому мешают обстрелы и отключения котельных.

«Тем не менее стараемся, чтобы тепло было у каждого человека. Но пока не везде это получается», — добавил врио главы республики.

Рассказывая о ситуации в Мариуполе, Пушилин отметил, что там ситуация с теплом оказалась сложнее, чем в других крупных городах региона.

Сейчас там нет обстрелов, но объемы разрушений оказались очень значительными. Для того, чтобы жители не остались без тепла, в городе установили блочно-модульные котельные. Это не окончательное решение проблемы, но в нынешних условиях оно является максимально возможным решение.