Власть 22 сентября 2022, 16:11 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли центр Донецка из французских гаубиц Caesar — Пушилин Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ атаковали Донецк из французских гаубиц Caesar

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Атаку по центру Донецка, в результате которой погибли люди, совершили из французских гаубиц Caesar, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что ВСУ произвели обстрел снарядами натовского калибра.

«По предварительной информации, были использованы противником снаряды 155[-миллиметрового] калибра. Предположительно, это опять же самоходная гаубица французская Caesar», — рассказал Пушилин.

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Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ ударили по территории крытого рынка в Ворошиловском районе города. Противник вел огонь из района населенного пункта Орловка. Несколько снарядов упали возле здания городской администрации.

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В результате атаки пострадал автобус с пассажирами. В Сети появилось видео с места происшествия. От транспортного средства осталась лишь груда металла.

На данный момент известно как минимум о пяти жертвах атаки на Донецк. Мэр города заявил, что власти уточняют информацию по погибшим и пострадавшим. Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский позже сообщил, что от удара по автобусу скончался 14-летний подросток.

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