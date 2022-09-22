ВСУ обстреляли центр Донецка из французских гаубиц Caesar — Пушилин | 360°

Все новости

Важное

23 сентября 2022, 20:42

Угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели спецоперации — Захарова

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Власть

22 сентября 2022, 16:11

ВСУ обстреляли центр Донецка из французских гаубиц Caesar — Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ атаковали Донецк из французских гаубиц Caesar

Читать 360tv в

Атаку по центру Донецка, в результате которой погибли люди, совершили из французских гаубиц Caesar, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что ВСУ произвели обстрел снарядами натовского калибра.

«По предварительной информации, были использованы противником снаряды 155[-миллиметрового] калибра. Предположительно, это опять же самоходная гаубица французская Caesar», — рассказал Пушилин.

Реклама

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ ударили по территории крытого рынка в Ворошиловском районе города. Противник вел огонь из района населенного пункта Орловка. Несколько снарядов упали возле здания городской администрации.

Реклама

В результате атаки пострадал автобус с пассажирами. В Сети появилось видео с места происшествия. От транспортного средства осталась лишь груда металла.

На данный момент известно как минимум о пяти жертвах атаки на Донецк. Мэр города заявил, что власти уточняют информацию по погибшим и пострадавшим. Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский позже сообщил, что от удара по автобусу скончался 14-летний подросток.

ДНР

ВСУ

Донецк

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама