Вступление Украины в НАТО повлечет вынужденные ответные меры со стороны России. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО — это то, что потенциально для нас опасно и тревожно», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский явно настроен на безоговорочный курс в Североатлантический альянс. Президент Украины с гордостью подчеркивал, что такую идею всячески приветствуют власти США.

Теперь же Песков указал, что в случае воплощения этого плана, могут последовать ответные меры от России. Это произойдет потому, что границы НАТО тогда вплотную приблизятся к России.

Тем временем, в самом альянсе не очень-то ждут такого члена, как Украина. Все чаще звучат заявления представителей стран-членов НАТО, что сначала Киеву нужно уладить слишком многие внутренние вопросы и разобраться со своей территорией.

Примерно так же выглядит перспектива для Украины вступить в Евросоюз. Эстонский президент уже заявил, что на все перемены, необходимые для этого, у Киева уйдет минимум лет 20. Говорить о вступлении в ЕС станет возможным, когда европейские компании смогут сотрудничать с украинскими, не боясь махинаций.