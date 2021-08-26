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    26 августа 2021, 20:51

    Президент Эстонии заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО

    Арина Бобкова

    Международный форум «Крымская платформа» прошел в Киеве в начале этой недели. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с главами европейских государств. В том числе на форуме присутствовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая дала довольно разгромное интервью изданию «Европейская правда». Об этом сообщили «Дни.ру».

    Президент Эстонии заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО

    На форуме политики обсуждали перспективы возвращения Крыма. После обсуждения Кальюлайд заявила, что Украина не сможет присоединиться к НАТО до тех пор, пока не решит территориальные проблемы.

    Она отметила также, что страна пока не готова присоединиться к Евросоюзу. По ее словам, Украина, Грузия и Молдавия до сих пор не выполнили ряд важных условий, необходимых для вступления в ЕС. Президент заявила, что в ближайшие 20 лет сделать это не получится.