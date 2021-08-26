Президент Эстонии заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО

Международный форум «Крымская платформа» прошел в Киеве в начале этой недели. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с главами европейских государств. В том числе на форуме присутствовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая дала довольно разгромное интервью изданию «Европейская правда». Об этом сообщили «Дни.ру».

На форуме политики обсуждали перспективы возвращения Крыма. После обсуждения Кальюлайд заявила, что Украина не сможет присоединиться к НАТО до тех пор, пока не решит территориальные проблемы.

Она отметила также, что страна пока не готова присоединиться к Евросоюзу. По ее словам, Украина, Грузия и Молдавия до сих пор не выполнили ряд важных условий, необходимых для вступления в ЕС. Президент заявила, что в ближайшие 20 лет сделать это не получится.