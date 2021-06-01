Во вторник, 1 июня, вступил в силу закон о просветительской деятельности. Согласно новой норме просветительской признается деятельность, направленная на распространение знаний и навыков вне образовательных программ.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Министерство просвещения отнесло к просветительской деятельности распространение духовно-нравственных ценностей народов России, знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, здоровом образе жизни, психологии человека и формировании экологической культуры.

Теперь просвещение нельзя использовать для дискриминации и разжигании социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе через недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях разных народов.

Ранее закон вызвал критику в научной среде. Против него выступили профессора РАН. Они отметили, что закон прекратит все программы международного обмена и сотрудничества во всех научных областях. Академики заявили, что уже направили свои предложения для включения в проект. В середине мая закон был отправлен на доработку.