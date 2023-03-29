Власть 29 марта 2023, 13:20 Встреча Путина и гендиректора МАГАТЭ Гросси не запланирована Представитель Кремля Песков: встречи Путина и гендиректора МАГАТЭ Гросси в планах нет РИА «Новости»

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Переговоров президента России Владимира Путина и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ближайших планах нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что руководитель МАГАТЭ находится в постоянном контакте с представителями Росатома и своими коллегами.

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«Пока в обозримом графике таких контактов нет, но он (Гросси — прим. ред.) на постоянной связи находится со своими визави здесь. Прежде всего с Росатомом, со своими коллегами. Эти контакты продолжаются», — заявил Песков, отвечая о возможности переговоров главы МАГАТЭ и президента России.

В среду, 29 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную станцию в составе делегации из 11 человек. Среди них трое инспекторов агентства, которые сменят своих коллег, а также семь сотрудников департамента безопасности и поддержки ООН.

Как отметил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, три инспектора МАГАТЭ останутся на станции на два месяца.