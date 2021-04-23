Белый дом не исключил встречу Байдена и Елизаветы II

Во время первого европейского турне в качестве президента США Джозеф Байден 11–14 июня посетит Бельгию и Великобританию. Он также примет участие в саммитах G7, НАТО и США - ЕС. Уже запланировано несколько встреч, и в СМИ появилась информация, что Байден, возможно, удостоится аудиенции британской королевы Елизаветы II.

Об этом журналисты Thе Guardian спросили на брифинге у пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки. Они поинтересовались, не встретится ли президент с королевой?

«А кто бы не хотел встретиться с королевой?» — ответила вопросом на вопрос Псаки.

Она уточнила, что детали поездки станут известны позднее.

О возможной встрече с Елизаветой сообщило издание The Sunday Times. Королева якобы собирается принять Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом G7 в Корнуолле в июне. К ней присоединятся принц Уэльский, который в свое время проигнорировал визит Дональда Трампа, герцогиня Корнуольская, а также герцог и герцогиня Кембриджские. Предполагается, что стороны будут обсуждать «особые отношения» между странами.

Уже точно известно, что Байден намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Издание Thе Guardian напомнило, что до своего избрания американский президент называл его «клоном Трампа». Неизвестно, изменил ли он свою точку зрения с тех пор.

После смерти своего мужа королева Великобритании Елизавета II и ее семья находятся в трауре. Принц Филипп не дожил несколько месяцев до столетнего юбилея.