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    19 мая 2021, 14:10

    Всероссийскую перепись населения предложили перенести

    Александр Блинов

    Всероссийскую перепись населения предложили перенести на октябрь. С такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину обратился первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, сообщила «Парламентская газета».

    Всероссийскую перепись населения предложили перенести

    Турчак предложил перенести перепись, которая намечена на август–сентябрь, потому что она совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму.

    «Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, — это часто одни и те же люди. Многим будет сложно „разорваться“», — объяснил сенатор.

    Турчак отметил: если агитаторы и переписчики одновременно пойдут по домам, это может создать напряжение у людей, а у кого-то может вызвать и раздражение.

    «Просим вашего поручения о переносе переписи населения на октябрь. Выборы к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы», — сказал он.

    Путин пообещал рассмотреть этот вопрос.

    «Хорошо, это тоже рассмотрим обязательно», — ответил глава государства.

    В отдаленных регионах России перепись стартовала уже 1 апреля.