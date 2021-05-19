Всероссийскую перепись населения предложили перенести на октябрь. С такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину обратился первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, сообщила «Парламентская газета».

Турчак предложил перенести перепись, которая намечена на август–сентябрь, потому что она совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму.

«Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, — это часто одни и те же люди. Многим будет сложно „разорваться“», — объяснил сенатор.

Турчак отметил: если агитаторы и переписчики одновременно пойдут по домам, это может создать напряжение у людей, а у кого-то может вызвать и раздражение.

«Просим вашего поручения о переносе переписи населения на октябрь. Выборы к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы», — сказал он.

Путин пообещал рассмотреть этот вопрос.

«Хорошо, это тоже рассмотрим обязательно», — ответил глава государства.

В отдаленных регионах России перепись стартовала уже 1 апреля.