Всероссийская перепись населения стартует в отдаленных регионах России

Всероссийская перепись населения России с 1 апреля начнется в отдаленных и труднодоступных регионах страны. В общей сложности планируется учесть жителей 2,6 тысячи населенных пунктов.

«Основной этап [переписи] определен на осень 2021 года, поэтому перепись в труднодоступных регионах должна пройти с апреля по декабрь 2021 года», — рассказали ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи.

Первыми российскими регионами, куда придут переписчики, станут Якутия, Камчатский и Хабаровский края, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего планируется переписать жителей в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.

В этом году россияне впервые смогут ответить на вопросы, не дожидаясь переписчика, — через «Госуслуги» или в МФЦ. Однако специалисты все равно будут обходить квартиры. Как распознать мошенника и для чего вообще нужна перепись?