Всероссийская минута молчания будет ежегодно проводиться 22 июня

В день начала Великой Отечественной войны каждый год будет общероссийская минута молчания. Путин подписал соответствующий закон.

Полный текст документа опубликовал официальный интернет-портал правовой информации. Согласно закону, в памятную дату — в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, 22 июня — будет проводиться ежегодная общефедеральная минута молчания. Отныне списки имен и фамилий погибших во время Великой Отечественной войны, которые установили в ходе своей работы поисковики, будут публиковать в интернете. Ранее в документе были только СМИ.

В Кремле не исключили, что парад Победы 9 мая в Москве не состоится из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подготовка к параду продолжается, однако никаких окончательных решений по поводу его проведения пока не принимали. По словам Пескова, в сложившейся ситуации необходимо быть гибкими. Отдать дань подвигу народа необходимо, но подвергать опасности людей нельзя.

Из-за эпидемии коронавируса российские власти приняли беспрецедентные меры безопасности. В стране временно запретили проведение любых публичных мероприятий, а во многих регионах ввели режим строгой самоизоляции. Сейчас людям просто так, без особой причины выходить из дома нельзя.

По состоянию на 1 апреля всего в России 2777 зараженных. Большинство из них в Москве. От COVID-19 уже умерли 24 человека.