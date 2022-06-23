Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш своими действиями затягивает продовольственный кризис, не давая возможности побыстрее направить зерно в развивающиеся страны. Такое мнение высказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

Об этом министр иностранных дел России рассказал в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

«Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить <…> зерно. Это прискорбно», — привел ТАСС слова Лаврова.

Он отметил, что медленная реакция Организации на переданные ей предложения по решению проблемы вывоза зерна настораживает. Лавров не исключил, что секретариат международной организации «тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление» ООН.

Ранее Лавров заявил, что безопасность украинских судов в международных водах до пролива Босфор будет гарантирована. Об этом он сказал по итогам переговоров с коллегой из Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Понимание на эту тему, по словам российского министра, достигнуто с Турцией.