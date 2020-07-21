Врио главы Хабаровского края Дегтяреву подарили штурвал и посоветовали держать курс

Куранов напомнил, что президент России Владимир Путин в своем напутствии Дегтяреву сказал, что ему предстоит работать в интересах жителей Хабаровского края, региона с мощным промышленным потенциалом и самобытной культурой.

«Проблем много, их нужно решать. В этих условиях очень важно выдержать верный курс и правильно держать штурвал», — сказал Куранов и вручил Дегтяреву подарок от полпредства.

Сам Дегтярев сказал, что столкнулся с «непростым вызовом», и подчеркнул, что президент оказал ему доверие, направив в регион.

«Федеральный центр фактически услышал и учел мнение жителей Хабаровского края, направив сюда на работу меня», — заявил врио губернатора Хабаровского края.

Дегтярев призвал правительство и парламент региона работать на благо жителей. Он заявил, что ближайшие задачи, которые предстоит решить, — это бюджет, а также вопросы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и подготовка к отопительному сезону.

Дальневосточное полпредство президента всегда отличалось необычными подарками врио руководителей регионов. В 2017 году руководитель ведомства Юрий Трутнев подарил временно исполняющему обязанности главы Приморья Андрею Тарасенко строительный мастерок, в 2018 году врио руководителя Якутии Айсен Николаев получил компас.

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярева в минувший понедельник, 20 июля. Его предшественника на посту руководителя региона Сергея Фургала президент отправил в отставку в связи с утратой доверия. Сергея Фургала обвинили в организации убийств по найму и в покушении на убийство. Его этапировали в Москву, где суд отправил его в Следственный изолятор.