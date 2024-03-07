Власть 07 марта 2024, 21:05 Временный запрет на экспорт рапса возобновили в России Кабмин возобновил временный запрет на экспорт рапса РИА «Новости»

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Правительство России возобновило временный запрет на экспорт рапса. Он будет действовать до 31 августа 2024 года, сообщили в Telegram-канале кабмина.

Такое решение позволит обеспечить загрузку отечественных предприятий, которые производят рапсовое масло. Животноводство также получит необходимые продукты переработки этой культуры, отметили в правительстве.

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Запрет не распространяется на поставки в Абхазию, ЕАЭС и Южную Осетию. Решение не коснется рапса, экспортируемого в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гумпомощи иностранным государствам.

Предыдущее ограничение действовало в период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно.

Ранее правительство России ввело запрет на экспорт бензина. Такой шаг позволит удержать рост цен на уровне инфляции, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.