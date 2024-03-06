Общество 06 марта 2024, 13:36 Аналитик Юшков заявил, что запрет на экспорт бензина удержит рост цен на уровне инфляции

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал введенный правительством РФ запрет на экспорт бензина до осени.

По его словам, это решение позволить удержать рост цен на уровне инфляции.

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«Инфляция у нас прогнозируется порядка 5-6%. Задача правительства — удержать рост топлива, что дизеля, что бензина, в этих показателях», — добавил специалист.

Ранее СМИ писали о введении в России временного запрета на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.