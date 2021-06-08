Депутаты поставили рекорд по времени заседания без перерыва

Госдума VII созыва установила рекорд по времени проведения заседания. Депутаты обсуждали вопросы на протяжении девяти часов без перерывов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

По информации агентства, заседание началось в Госдуме в 10:00 и продлилось примерно до 19:20. За это время депутаты успели рассмотреть все 128 вопросов, находившихся в повестке.

В ходе заседания парламентарии одобрили в первом чтении законопроект о добавлении в календарь вакцинации прививки от коронавируса. Еще они осудили инициативу Украины исключить русских из списка коренных народов страны. Депутаты также высказались за передачу Генпрокуратуре полномочий по защите интересов России за рубежом и проголосовали по ряду других вопросов.

Ранее на официальном сайте нижней палаты российского парламента появилось заявление, касающееся предложения об исключении русских из числа коренных народов Украины. Депутаты назвали инициативу украинского президента Владимира Зеленского вопиющей провокацией и оскорблением исторической памяти.