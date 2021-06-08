Госдума назвала вопиющей провокацией проект Зеленского о коренных народах Украины

Госдума приняла постановление с осуждением предложения президента Украины Владимира Зеленского об исключении русского и других народов из числа коренных народов Украины. Этот законопроект российские депутаты расценили как оскорбление исторической памяти.

Заявление было опубликовано на официальном сайте нижней палаты российского парламента. Инициативу Зеленского в нем назвали вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами.

В Госдуме напомнили, что 17,2% населения Украины составляют русские, 0,57% — белорусы, 0,54% — молдаване. Но законопроект Зеленского предлагает одним росчерком пера лишить эти нацменьшинства права считать себя коренными народами на территории Украины, подчеркнули депутаты.

Авторы постановления отметили, что эта инициатива должна получить соответствующую оценку европейских парламентариев.

Проект закона «О коренных народах Украины» был внесен Зеленским на рассмотрение в Верховную раду. При этом документ помечен как неотложный. Согласно законопроекту, русские не включены в перечень коренных народов страны.