Власть 08 апреля 2024, 22:30 «Врагами не считаем». В Совфеде ответили на слова Кучмы об отношениях между народами России и Украины Сенатор Джабаров: в России украинцев никогда не считали врагами РИА «Новости»

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Жители России никогда не считали украинцев своими врагами, а вот на Украине уже много лет культивируют ненависть по отношению к братскому народу. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Бывают всякие отношения между братьями, но мы украинцев врагами своими не считаем, а вот на Украине еще при Кучме этот посыл, что Россия — враг, культивировался», — заявил Джабаров.

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Таким образом он прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что братские народы стали врагами.

Сенатор добавил, что даже в разгар конфликта Россия отделяет националистов и неонацистов от обычных украинцев.

Ранее Кучма заявил в интервью, что русские и украинцы были братскими народами, но стали врагами по вине Москвы.