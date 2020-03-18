Врачи проверят администрацию президента России на коронавирус

На коронавирус проверяют не только обычных жителей, но и сотрудников государственной власти. Все работающие в администрации президента Владимира Путина сдают тест на COVID-19 в обязательном порядке.

«Да», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, проходит ли администрация тест на коронавирус. Об этом написало РИА «Новости».

Песков попросил представителей СМИ более ответственно подходить к выбору сотрудников, которых отправляют на мероприятия с участием лидера страны. Среди журналистов не должно быть тех, кто не так давно вернулся из заграницы.

При этом он добавил, что на предстоящее мероприятие были заявлены журналисты, которые в последние две недели посещали страны, где есть зараженные коронавирусом. Путин 18 марта должен посетить Крым и вручить государственные награды строителям Крымского моста. Всех представителей СМИ, которые будут освещать это событие, обязали пройти тест на инфекцию.

В Кремле принимают необходимые меры предосторожности уже около недели. Так, всем журналистам, пришедшим на мероприятия, специалисты измеряют температуру на входе. В пресс-центре на стене установили дозатор с дезинфицирующим средством для рук.

По состоянию на 17 марта, в России насчитывается 114 случаев заражения коронавирусом. Вылечить от инфекции удалось пятерых пациентов. В мире число заболевших превысило отметку в 198 тысяч человек, а погибших — 7,9 тысячи.