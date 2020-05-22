    22 мая 2020, 10:50

    Врачи пока не готовы выписать Пескова из больницы

    Александра Ломейко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все еще в больнице. Официального представителя Кремля лечат от коронавирусной инфекции. Сначала он самоизолировался из-за заболевшего коллеги, а потом подхватил вирус сам.

    Супругу Пескова Татьяну Навку уже выписали, но пресс-секретарю Владимира Путина придется пока остаться под присмотром врачей. Об этом он сказал ТАСС.

    «Пока еще нахожусь в больнице», — уточнил официальный представитель Кремля.

    Накануне жена Пескова олимпийская чемпионка Татьяна Навка вернулась из клиники домой. Ее последний тест на коронавирус был отрицательным. Самочувствие у Навки хорошее. По ее словам, супруг тоже идет на поправку.

    О госпитализации Пескова и Навки стало известно 12 мая. Сам пресс-секретарь Путина рассказал, что у него обнаружили пневмонию. Поэтому официальному представителю Кремля пришлось лечь в больницу.

    С начала эпидемии в РФ коронавирус выявили уже у нескольких официальных лиц государства. COVID-19 подтвердили у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Заболел министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Мишустин уже вернулся в свой кабинет в Доме правительства. Любимова и Фальков тоже выздоровели.