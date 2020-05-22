Врачи пока не готовы выписать Пескова из больницы
Супругу Пескова Татьяну Навку уже выписали, но пресс-секретарю Владимира Путина придется пока остаться под присмотром врачей. Об этом он сказал ТАСС.
«Пока еще нахожусь в больнице», — уточнил официальный представитель Кремля.
Накануне жена Пескова олимпийская чемпионка Татьяна Навка вернулась из клиники домой. Ее последний тест на коронавирус был отрицательным. Самочувствие у Навки хорошее. По ее словам, супруг тоже идет на поправку.
О госпитализации Пескова и Навки стало известно 12 мая. Сам пресс-секретарь Путина рассказал, что у него обнаружили пневмонию. Поэтому официальному представителю Кремля пришлось лечь в больницу.
С начала эпидемии в РФ коронавирус выявили уже у нескольких официальных лиц государства. COVID-19 подтвердили у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Заболел министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Мишустин уже вернулся в свой кабинет в Доме правительства. Любимова и Фальков тоже выздоровели.