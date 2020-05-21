Навка вылечилась от COVID-19. Песков пока в больнице
Супруга официального представителя Кремля рассказала «360», что чувствует себя нормально. «Все хорошо, спасибо», — сказал Навка.
Ее муж Дмитрий Песков остается на лечении. Врачи отмечают положительную динамику у пресс-секретаря Владимира Путина.
«Идет на поправку, но еще остается в больнице», — заключила Татьяна Навка. По информации Life, последний тест на коронавирус у нее показал отрицательный результат.
Навка заболела вслед за мужем, у которого результат теста на SARS-CoV-2 оказался положительным. Тестирование Песков проходил регулярно. Первые дни его «ломало», поднялась невысокая температура. После компьютерной томографии у Пескова выявили пневмонию и госпитализировали. С президентом официальный представитель Кремля на тот момент лично не общался около месяца.