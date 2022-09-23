«Мы ждали этого не 8 лет, а 31 год». Член ВГА Запорожья назвал референдум праздником для жителей | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 13:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Мы ждали этого не 8 лет, а 31 год». Член ВГА Запорожья назвал референдум праздником для жителей Член ВГА Запорожской области Рогов назвал референдум в регионе «возвращением домой» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Запорожской области царит праздничная атмосфера в связи с началом референдума по вопросу вхождения в состав России, рассказал «360» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, жители понимают, что уже скоро вернутся домой.

Владимир Рогов сравнил происходящее на территории области с событиями 2014 года в Крыму.

Реклама

«Такой же подъем людей, все друг друга поздравляют с праздником, что наконец-то дождались — потому что мы наконец-то возвращаемся домой. Мы ждали этого не год, не восемь лет, а 31 год и один месяц — с того момента, как нас начали вырывать из нашей большой родины», — рассказал о настроении жителей член главного совета ВГА региона.

Реклама

Рогов напомнил, что в первые четыре дня жители региона смогут проголосовать на дому. Посещать избирательные участки можно будет 27 сентября.

«Показательный момент в том, что люди активно идут в административные здания, в избиркомы с просьбами и даже иногда требованиями дать им проголосовать именно сегодня», — добавил собеседник «360».

Власти Запорожской области ожидают большую явку избирателей. Рогов подчеркнул: он не видел такой активности людей «ни на одних выборах за 30 с лишним лет».

«Порядка 80% выступают за то, чтобы не просто принять участие в голосовании, а воссоединиться с большой Россией», — резюмировал Владимир Рогов.

По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов принял участие в референдуме. Он добавил, что проголосовал за вхождение в состав России, сообщил RT.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать по вопросу присоединения к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

0 0 0 0 0 0