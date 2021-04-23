Возможную смену лидера «Справедливой России» назвали фейком

Информация о возможной смене лидера партии «Справедливая Россия — За правду» является фейком и не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы партии Сергея Миронова сообщил ТАСС.

«Это фейк, информационный вброс», — сказал представитель партии.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что партия «Справедливая Россия — За правду» может сменить лидера. Сообщалось, что это решение могут принять на партийном съезде, который запланирован на июнь. Утверждалось, что вместо председателя партии Сергея Миронова в партийном списке на выборах в Госдуму справороссов возглавит Захар Прилепин, нынешний сопредседатель партии. Собеседник агентства рассказал, что Миронов при этом будет участвовать в выборах в Петербурге как одномандатник.

В феврале было объявлено об объединении партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду». В ходе съезда Миронова избрали председателем, а глав двух других партий — Геннадия Семигина и Захара Прилепина — назначили его сопредседателями.