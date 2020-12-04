Возможно ли восстание машин? Ответил Путин

Президент РФ Владимир Путин оценил вероятность восстания машин в будущем. Он считает, что нужно заранее просчитывать риски, которые связаны с использованием искусственного интеллекта, и препятствовать им.

«Возможно ли восстание машин? Когда мы говорим не просто об искусственном интеллекте, а сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться. Вы сказали, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины», — заявил Путин, говоря с председателем правления Сбербанка Германом Грефом на форуме по искусственному интеллекту. Российского лидера процитировало издание «Подъем».

Глава государства отметил, что в этой область существуют другие риски. Они связаны с использованием интернета. На глобальную Сеть, по его мнению, должны распространятся морально-этические правила, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями.

При этом Путин объявил, что в ближайшие десять лет в России произойдет цифровая трансформация. В большинство сфер жизни внедрят искусственный интеллект. Даже при рождении все данные ребенка будут вносить в цифровую базу автоматически.