Цифровую трансформацию России пообещали в ближайшие 10 лет

Владимир Путин заявил, что в ближайшие 10 лет в России произойдет цифровая трансформация. В большинство сфер жизни будут внедрены искусственный интеллект и анализ больших данных.

По словам Путина, в будущем россиянам не нужно будет стоять в очередях, чтобы оформить документы. Например, после рождения ребенка вся информация о нем будет вноситься автоматически. Каждое десятое российское медучреждение в 2021 году начнет использовать искусственный интеллект. Об этом он сообщил на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

Президент отметил, что искусственный интеллект станет основой для нового рывка в развитии, но никогда не сможет заменить человека. Ведь именно человек будет контролировать машины.

По мнению Владимира Путина, в связи с развитием интернета должны распространяться все правила морально-этических норм, которые вырабатывались тысячелетиями.