28 апреля 2023, 09:54
Турция оценила претензии России к реализации зерновой сделки
Глава МИД Турции Чавушоглу: претензии РФ к зерновой сделке не были беспочвенными
Претензии России к реализации сделки по вывозу зерна с Украины не являются беспочвенными. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова привел ТАСС.
«Мы не считаем, что претензии российской стороны к реализации зерновой сделки были беспочвенными», — сказал он.
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Чавушоглу отметил, что началось обсуждение участия турецких банков при реализации российского зерна.
«Обсуждается вопрос о посредничестве банков из Турции в рамках зерновой сделки при платежах за российское зерно», — добавил министр.
В июле 2022 года Россия, Турция, ООН и Украина заключили соглашение о поставках украинского зерна на мировой рынок через черноморские порты.
Вторая часть договора подразумевали снятие ограничений по продаже удобрений и сельскохозяйственной продукции из России. Впоследствии представители российских властей неоднократно заявляли, что часть договоренностей не выполняется.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления зернового соглашения являются негативными.
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зерновая сделка
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