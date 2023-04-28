Мир 28 апреля 2023, 09:54 Турция оценила претензии России к реализации зерновой сделки Глава МИД Турции Чавушоглу: претензии РФ к зерновой сделке не были беспочвенными РИА «Новости»

Читать 360tv в

Претензии России к реализации сделки по вывозу зерна с Украины не являются беспочвенными. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова привел ТАСС.

«Мы не считаем, что претензии российской стороны к реализации зерновой сделки были беспочвенными», — сказал он.

Реклама

Чавушоглу отметил, что началось обсуждение участия турецких банков при реализации российского зерна.

«Обсуждается вопрос о посредничестве банков из Турции в рамках зерновой сделки при платежах за российское зерно», — добавил министр.

В июле 2022 года Россия, Турция, ООН и Украина заключили соглашение о поставках украинского зерна на мировой рынок через черноморские порты.

Вторая часть договора подразумевали снятие ограничений по продаже удобрений и сельскохозяйственной продукции из России. Впоследствии представители российских властей неоднократно заявляли, что часть договоренностей не выполняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления зернового соглашения являются негативными.