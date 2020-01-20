Востоковед отреагировал на слова японского премьера о мирном договоре с РФ

Стрельцов заметил, что ни Токио, ни Москва не заинтересованы в том, чтобы переговоры по заключению мирного договора прекратились явным провалом. Позиция России заключается в том, чтобы Япония признала переход Южных Курил СССР, а Токио продолжает считать эти острова «оккупированными».

«И, наверное, речь может идти о том, чтобы подписать какой-то промежуточный документ, промежуточный договор об основах взаимоотношений», — предположил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО.