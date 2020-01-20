Япония подтвердила намерение подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что все также заинтересован в заключении мирного договора и намерен ускорить переговоры. Такое заявление он сделал во время открытия очередной сессии парламента.

«Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации от 1956 года, решим территориальный вопрос и заключим мирный договор. Этот курс абсолютно непоколебим», — сказал глава Абэ. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что вместе с российским президентом Владимиром Путиным «преисполнен решимости» довести этот процесс до конца.

Токио и Москва не могут договориться по вопросу Южных Курил. Так, Япония считает, что имеет право на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Японские власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

СССР и Япония в 1956 году подписали Совместную декларацию. В ней Москва согласилась подумать о возможности передачи Хабомаи и Шикотана Токио после заключения мирного договора. При этом об Итурупе и Кунашире ничего не было сказано. Советский Союз считал, что Совместная декларация прекратит спор, а Япония считала документ только частью решения проблемы. Сегодня Россия отстаивает позицию, что Южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. При этом суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Синдзо Абэ и Владимир Путин 14 ноября 2018 года договорились об ускорении переговорного процесса по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это стало большой уступкой со стороны Токио. Ведь до этого японские власти настаивали на том, что сначала нужно передать им четыре острова, а потом они рассмотрят возможность подписания мирного договора.