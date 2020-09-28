Российское правительство утвердило заключительную версию общенационального плана восстановления экономики на 6,4 триллиона рублей. Он отличается от летних версий, и с точки зрения финансирования он уже наполовину исполнен.

Как стало известно газете «Коммерсант», план состоит из более чем 500 мероприятий, которые должны до конца 2021 года обеспечить выход на рост в 3% ВВП путем цифровизации среды госуправления и взаимодействие с бизнесом, а также массовое дерегулирование, дорожные инвестиции и точечные субсидии.

По данным издания, эта версия плана — совершенно новый документ как по наполнению, так и идеологически. Примерно треть новых пунктов появилась в ходе доработки проекта у первого вице-премьера Андрея Белоусова после консультаций с РСПП и Федеральным собранием.

Принятый правительством план стал системным объединением двух уже реализованных «антикризисных пакетов» апреля и мероприятий развивающих уже созданные тренды до 2021 года.

Новой постановкой вопроса можно счесть использование «спасаемых» отраслей как базу для экономического роста. Это позволит ускорить импортозамещение стратегического импорта.

Проект практически лишен протекционистских элементов. Он основан не на выделении финансирования, а на субсидировании кредитных ставок и госгарантий.

Эксперты предсказали, что налоговые нововведения поддержат экономику и спасут россиян после пандемии.