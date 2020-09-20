Для пополнения государственного бюджета парламентарии предложили пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.

Помимо этого, с 1 января 2021 года власти намерены отменить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений. По словам министра финансов Антона Силуанова, это предложение принесет бюджету дополнительно 260 миллиардов рублей.

«Сейчас очень тяжелая ситуация для бюджета. Поэтому правительство повышает налоговую нагрузку там, где есть возможность. С такой позицией нельзя не согласиться. Потому что значительная часть тех налогов, которые будут поступать и от минеральных удобрений, и от металлургии, и от нефтяников, пойдет обратно людям», — объяснил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, полученные средства направятся на бонусные и социальные программы.

Кроме того, власти хотят повысить акциз на табачную продукцию на 20%. По нынешней версии Налогового кодекса в 2021-м ставки акцизов на табачную продукцию должны увеличиться на 4% — до 2045 рублей, а ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — до 52 рублей за штуку. Минфин порекомендовал следующие ставки акцизов: 2359 и 60 рублей соответственно.

Помимо этого, бюджет можно пополнить за счет пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом государств. В конце марта президент России Владимир Путин распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% начиная с 2021 года.

«Такое льготное налогообложение позволяет и российскому бизнесу существенно экономить на выплатах казне. Компании зачастую открывают или покупают связанную с ними фирму на острове, которая становится формальным акционером или заимодателем юрлица в России», — рассказал главный аналитик «ТелеТрейда» Марк Гойхман.

Не менее важный пункт в плане идей по пополнению бюджета — законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, которые получают более пяти миллионов рублей в год.

«Предложение повысить ставку налога с 13 до 15% для граждан с доходами свыше пяти миллионов рублей в год — это шаг к введению прогрессивной шкалы налогообложения в России. Эта инициатива со временем позволит снизить ставки налогов для малообеспеченных граждан», — отметил вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По его мнению, данный подход признан во всем мире более справедливым в распределении доходов, нежели плоская шкала налогообложения.