Воробьев: Подмосковье рассчитывает за 3 года решить проблему обманутых дольщиков

Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье планируют решить за три года. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, просто темп я вам хочу показать. Всего 24,5 тысячи осталось, вот в этом году…», — сказал Андрей Воробьев.

В прошлом году жилье получили 19 тысяч дольщиков. В 2021-м область не намерена снижать темп.

"Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», — подчеркнул губернатор.

По его словам, проблемы с долевым строительством возникли 20 лет назад. За период с 2000–го по 2015 год насчитывалось около 104 тысяч обманутых дольщиков. Решить вопрос удалось благодаря взаимодействию с президентом, федеральным правительством и с ДОМ.РФ. На сегодняшний день проблемы 80 тысяч человек уже решены.

«Благодаря тому закону, который Вы сопровождали персонально (и спецсчета, и эскроу-счета), сегодня, слава богу, нет риска — я могу это с уверенностью сказать — возникновения новых обманутых дольщиков», — сказал Воробьев.

Он отметил, что успеха удалось добиться и благодаря финансовой дисциплине и контролю банков.