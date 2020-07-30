На решение проблем обманутых дольщиков выделили 100 млрд рублей

Тогда же вице-премьер сообщил, что всего в стране зарегистрировано около 200 тысяч пострадавших участников долевого строительства.

По словам Хуснуллина, 100 миллиардов рублей включают в себя 30 миллиардов, внесенных правительством в капитал Фонда дольщиков в 2020 году, еще 30 миллиардов, которые предусмотрены для этих целей в следующем, «а также средства, перечисленные застройщиками, работающими без эскроу-счетов, в компенсационный фонд».

Вице-премьер предложил «разобраться, на что направить эти деньги, и понять реальную стоимость проблем».

Он добавил, что проблемы дольщиков накапливались последние 15 лет, поэтому ждать чудес в их решении не стоит.

«Я хотел бы, чтобы главы субъектов федерации четко поняли: чудес в ситуации с обманутыми дольщиками не будет. Проблема накапливалась 10-15 лет, и я ее одним годом не решу», — сообщил Хуснуллин.