Закончились переговоры Путина и Лукашенко. Они длились почти 4 часа

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Главы государств обсуждали экономическое взаимодействие. В том числе, промышленную кооперацию и энергетику.

Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоры Путина и Лукашенко, продолжавшиеся около четырех часов, завершились», — заявил он.

Как сообщает агентство БелТА, самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск. Перед началом встречи Лукашенко говорил о серьезном продвижении двух стран в согласовании союзных программ.

«Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение», — сказал президент республики.

На встрече с Путиным он положительно оценил содержание послания Федеральному собранию. Лукашенко особенно подчеркнул «большую человеческую нотку» обращения, его нацеленность на проблемы демографии, поддержку детей и многодетных семей.

Владимир Путин предложил Лукашенко во время визита обсудить фундаментальные вопросы, касающиеся двусторонних отношений и сотрудничества.