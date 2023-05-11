Власть 11 мая 2023, 18:46 Вопрос с запретом госидеологии в Конституции призвали решить в России Глава Минюста Чуйченко: придется решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции РФ РИА «Новости»

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Необходимо решить вопрос со статьей Конституции России, которая запрещает государственную идеологию. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко на XI Петербургском международном юридическом форуме, его слова привел ТАСС.

«Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии», — отметил министр в ходе дискуссии на сессии «Дети Донбасса: право на защиту».

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Запрет на госидеологию закрепили в части 2 статьи 13 Конституции страны. Чуйченко напомнил, что это положение заменило статью 6 Конституции СССР, где компартию Советского Союза признавали руководящей и направляющей силой, сообщил RT. Этим отчасти можно объяснить запрет государственной идеологии в главном законе страны, обратил внимание глава Минюста.

Министр добавил, что ни в одной стране мира нет подобных положений в конституции. Россия же в свое время взяла на себя «повышенные обязательства» по совету так называемых партнеров, подытожил Чуйченко.

Ранее глава Минюста сообщил, что в России рассматривают возможность запретить смену пола в паспорте. Министр юстиции пояснил, что мера может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве страны.