Общество 24 апреля 2023, 11:53 Возможность смены пола в паспорте захотели отменить в России Чуйченко: в России готовят возможность запретить смену пола в паспорте РИА «Новости»

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В России обсуждают возможность отмены процедуры по смене пола в паспорте и других документах. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, такое решение может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве.

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«Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что допустимость изменения пола закрепили в российском законодательстве еще в 1997 году. Тогда тон в формировании тех или иных форм, по его словам, задавали Всемирная организация здравоохранения и ряд других международных организаций.

На Западе, где продолжается формирование позитивного отношений к множеству гендеров и смене пола, к такому тренду положительно относятся не все. В частности, в середине апреля бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск призвал пожизненно сажать в тюрьму врачей, согласившихся на проведение операции по смене пола несовершеннолетним.