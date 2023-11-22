22 ноября 2023, 16:41
Путин призвал учитывать мнения разных стран по ситуации в глобальной экономике
Путин: ситуация в глобальной экономике требует учитывать мнения разных стран
Для решения вопросов, касающихся глобальной экономики, необходимо учитывать мнения разных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на виртуальном саммите G20.
«Сейчас ситуация в глобальной экономике, да и в мире в целом, требует коллективных, консенсусных решений, отражающих мнения подавляющего большинства международного сообщества — как развитых, так и развивающихся стран», — отметил глава государства.
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Президент обратил внимание участников саммита на происходящие в мире процессы кардинальной трансформации. Возникают и укрепляются новые сильные центры глобального экономического развития, указал глава государства. Крупная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности перемещается в регионы Азии, Африки и Латинской Америки, в которых живет большая часть населения Земли.
Путин добавил, что колоссальный стресс, который сейчас испытывает мировая экономика, стал прямым следствием непродуманной макроэкономической политики ряда государств. Крупные страны оправдывались в том числе борьбой с пандемией и направляли триллионы долларов и евро в экономику и банковскую систему, пояснил глава государства. Именно это привело к всплеску глобальной инфляции, а также к быстрому росту цен на продукты питания и энергоносители.
«Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет. Именно действия крупнейших экономик мира», — резюмировал президент России.
Ранее Путин сообщил, что за последний месяц экономика РФ выросла на 5,5% от ВВП. По итогам 2023 года рост экономики страны превысит 3%, заявил глава государства.
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