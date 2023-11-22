Деньги 22 ноября 2023, 16:41 Путин призвал учитывать мнения разных стран по ситуации в глобальной экономике Путин: ситуация в глобальной экономике требует учитывать мнения разных стран РИА «Новости»

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Для решения вопросов, касающихся глобальной экономики, необходимо учитывать мнения разных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на виртуальном саммите G20.

«Сейчас ситуация в глобальной экономике, да и в мире в целом, требует коллективных, консенсусных решений, отражающих мнения подавляющего большинства международного сообщества — как развитых, так и развивающихся стран», — отметил глава государства.

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Президент обратил внимание участников саммита на происходящие в мире процессы кардинальной трансформации. Возникают и укрепляются новые сильные центры глобального экономического развития, указал глава государства. Крупная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности перемещается в регионы Азии, Африки и Латинской Америки, в которых живет большая часть населения Земли.

Путин добавил, что колоссальный стресс, который сейчас испытывает мировая экономика, стал прямым следствием непродуманной макроэкономической политики ряда государств. Крупные страны оправдывались в том числе борьбой с пандемией и направляли триллионы долларов и евро в экономику и банковскую систему, пояснил глава государства. Именно это привело к всплеску глобальной инфляции, а также к быстрому росту цен на продукты питания и энергоносители.

«Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет. Именно действия крупнейших экономик мира», — резюмировал президент России.

Ранее Путин сообщил, что за последний месяц экономика РФ выросла на 5,5% от ВВП. По итогам 2023 года рост экономики страны превысит 3%, заявил глава государства.