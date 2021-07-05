Володин заявил об отсутствии президентских амбиций

Россия при президенте Владимире Путине станет еще сильнее, обеспечивая мирную жизнь и благосостояние россиян, поэтому необходимо сделать все, чтобы он как можно дольше оставался у власти, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик также отметил, что у него нет и никогда не было президентских амбиций.

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он (Владимир Путин — прим. ред.) оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн», — сказал Володин в интервью, которое было опубликовано на сайте kp.ru.

Он также отметил, что если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, «то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией».

Путин, по мнению Володина, — на сегодня сильнейший политик в мире, приводит его слова ТАСС. «Он (Владимир Путин — прим. ред.) многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он», — считает председатель нижней палаты. Володин также добавил, что «надо бороться за тех, кто страну оберегает».

Спикер Госдумы отметил также, что у него никогда не было и нет амбиций стать президентом. По словам Володина, он не обладает качествами, которыми должен обладать президент.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, утверждающий новую Стратегию национальной безопасности государства. Документ определяет национальные интересы и государственные приоритеты, а также цели и задачи внутренней и внешней политики, направленные на укрепление безопасности и обеспечение развития страны.