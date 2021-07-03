Путин утвердил новую Стратегию нацбезопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Стратегию национальной безопасности государства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ президента вступает в силу в день подписания.

Документ определяет национальные интересы и государственные приоритеты, а также цели и задачи внутренней и внешней политики, направленные на укрепление безопасности и обеспечение развития страны.

В новой редакции документа целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития страны и обеспечения ее безопасности. Высшим приоритетом стратегия определяет сбережение российского народа.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев ранее отметил, что достигнуть этих целей можно не только путем сдерживания потенциальных противников и наращивания военной мощи. Они также реализуемы за счет снижения угрозы развязывания глобальной войны, предотвращения гонки вооружений и взаимного доверия.

Путин ранее заявил, что гонка вооружений скрыто или открыто, но идет. Однако это происходит не по вине России, подчеркнул глава государства.