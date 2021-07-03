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    03 июля 2021, 13:55

    Путин утвердил новую Стратегию нацбезопасности РФ

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Стратегию национальной безопасности государства. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Путин утвердил новую Стратегию нацбезопасности РФ

    Указ президента вступает в силу в день подписания.

    Документ определяет национальные интересы и государственные приоритеты, а также цели и задачи внутренней и внешней политики, направленные на укрепление безопасности и обеспечение развития страны.

    В новой редакции документа целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития страны и обеспечения ее безопасности. Высшим приоритетом стратегия определяет сбережение российского народа.

    Секретарь Совбеза Николай Патрушев ранее отметил, что достигнуть этих целей можно не только путем сдерживания потенциальных противников и наращивания военной мощи. Они также реализуемы за счет снижения угрозы развязывания глобальной войны, предотвращения гонки вооружений и взаимного доверия.

    Путин ранее заявил, что гонка вооружений скрыто или открыто, но идет. Однако это происходит не по вине России, подчеркнул глава государства.