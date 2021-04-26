Володин заявил о наличии в России своего гена демократии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в РФ есть все условия для проведения демократических выборов. Он также заявил, что у России есть свой ген демократии.

«Все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены Конституцией и законами страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, от политической культуры и зрелости в России, а также от поведения партий и кандидатов зависят конкурентность, открытость, чистота, а в итоге легитимность выборов.

«Западным „доброжелателям“ покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин напомнил, что последние американские выборы прошли «в политической турбулентности». Тем не менее Штаты продолжают учить другие страны демократии.

По мнению Володина, демократия — это «не покричать на площади и не побузить на улице». Главное — возможность граждан влиять на решение власти, а также свободно выражать свои взгляды.