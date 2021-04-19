Володин заявил об угрозе санкций США против промышленности и ТЭК

Промышленность и топливно-энергетический комплекс РФ могут стать целями для следующих санкций со стороны США. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Соединенные Штаты, наблюдая за тем, как российская экономика, несмотря на пандемию, развивается, направят дальнейшие санкционные удары на промышленность и ТЭК, предрек Володин.

«Сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема», — указал глава нижней палаты парламента.

Вашингтон попытается остановить экономическое развитие РФ, поэтому спикер ГД призвал сделать все для того, чтобы не допустить вмешательства извне.

В МИД России в понедельник заявили о росте кибератак, которым подвергается сайт ведомства. Киберпреступники используют при атаках подсети американских, европейских и азиатских хостинг-компаний, отметили в пресс-службе министерства.

Bloomberg ранее сообщил, что власти США задумались над ужесточением санкций против России. В частности, речь идет об ограничениях на скупку гособлигаций на вторичном рынке.