Володин заявил, что Россия отдает себе отчет в своих действиях и не надо ее пугать | 360°

Власть 23 сентября 2022, 08:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Володин заявил, что Россия отдает себе отчет в своих действиях и не надо ее пугать Спикер ГД Володин: Россия поддержит решение освобожденных территорий на референдуме Piqsels.com

Читать 360tv в

Россия отдает себе отчет в проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, и не надо ее пугать. Об этом заявил председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать», — сказал он.

Реклама

Политик напомнил, что ЕС восемь лет не замечал геноцид жителей Донбасса и поддерживал киевский режим.

Реклама

«У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим», — заявил Володин.

Ранее спикер Госдумы объяснил, что Евросоюз и США изменили риторику относительно проведения переговоров между Россией и Украиной. По его словам, это связано с несбывшимися надеждами на контрнаступление ВСУ и нежеланием Запада нести ответственность за поражение украинского президента Владимира Зеленского.

1 0 0 0 0 1