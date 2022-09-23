Володин заявил, что Россия отдает себе отчет в своих действиях и не надо ее пугать | 360°

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Володин заявил, что Россия отдает себе отчет в своих действиях и не надо ее пугать

Спикер ГД Володин: Россия поддержит решение освобожденных территорий на референдуме

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Россия отдает себе отчет в проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, и не надо ее пугать. Об этом заявил председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать», — сказал он.

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Политик напомнил, что ЕС восемь лет не замечал геноцид жителей Донбасса и поддерживал киевский режим.

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«У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим», — заявил Володин.

Ранее спикер Госдумы объяснил, что Евросоюз и США изменили риторику относительно проведения переговоров между Россией и Украиной. По его словам, это связано с несбывшимися надеждами на контрнаступление ВСУ и нежеланием Запада нести ответственность за поражение украинского президента Владимира Зеленского.

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Евросоюз

Референдумы о присоединении к России

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