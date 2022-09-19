«Поняли, что победы с Зеленским не будет». Спикер Госдумы объяснил смену позиции США и ЕС по переговорам | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 09:16 Поделиться Telegram

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Viber «Поняли, что победы с Зеленским не будет». Спикер Госдумы объяснил смену позиции США и ЕС по переговорам Спикер Госдумы Володин объяснил смену риторики Запада неоправдавшимися надеждами от ВСУ unsplash

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Евросоюз и США изменили риторику относительно проведения переговоров между Россией и Украиной. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объяснил это несбывшимися надеждами на контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нежеланием Запада нести ответственность за поражение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что раньше западные политики настаивали на том, что конфликт можно решить только на поле боя, а теперь возлагают ответственность за сроки проведения переговоров и их условия на киевский режим. Володин заявил, что риторика изменилась по двум причинам.

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Во-первых, ВСУ не оправдали ожиданий ЕС и США от контрнаступления. Владимир Зеленский пообещал победу, а в результате разочаровал своих спонсоров. Во-вторых, в этих странах изменилась внутриполитическая ситуация. Европейцы и американцы начали высказывать недовольство поддержкой Украины на фоне собственных экономических проблем.

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«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», — написал спикер нижней палаты парламента.

Посол США на Украине Бриджит Бринк ранее объявил о том, что киевский режим должен самостоятельно установить сроки проведения переговоров и темы, полагаясь на свою безопасность. Аналогичное заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, условия мирного соглашения должны определить сами украинцы.

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