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«Поняли, что победы с Зеленским не будет». Спикер Госдумы объяснил смену позиции США и ЕС по переговорам

Спикер Госдумы Володин объяснил смену риторики Запада неоправдавшимися надеждами от ВСУ

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Евросоюз и США изменили риторику относительно проведения переговоров между Россией и Украиной. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объяснил это несбывшимися надеждами на контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нежеланием Запада нести ответственность за поражение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что раньше западные политики настаивали на том, что конфликт можно решить только на поле боя, а теперь возлагают ответственность за сроки проведения переговоров и их условия на киевский режим. Володин заявил, что риторика изменилась по двум причинам.

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Во-первых, ВСУ не оправдали ожиданий ЕС и США от контрнаступления. Владимир Зеленский пообещал победу, а в результате разочаровал своих спонсоров. Во-вторых, в этих странах изменилась внутриполитическая ситуация. Европейцы и американцы начали высказывать недовольство поддержкой Украины на фоне собственных экономических проблем.

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«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», — написал спикер нижней палаты парламента.

Посол США на Украине Бриджит Бринк ранее объявил о том, что киевский режим должен самостоятельно установить сроки проведения переговоров и темы, полагаясь на свою безопасность. Аналогичное заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, условия мирного соглашения должны определить сами украинцы.

Госдума РФ

Переговоры

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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