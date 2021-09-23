Володин призвал Россию бойкотировать заседание ПАСЕ из-за непризнания «Спутника V»

Российской делегации ПАСЕ, которой запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за непризнания вакцины «Спутник V» в Евросоюзе, нужно отказаться от участия в заседании ассамблеи. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нарушение прав российской делегации — это и нарушение прав всех россиян, которые избрали своих депутатов, чтобы они представляли их интересы и интересы страны, подчеркнул председатель ГД.

«Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие. Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы добавил, что делегация должна быть допущена в ПАСЕ без каких-либо ограничений. Он напомнил, что «Спутник V» показал свою эффективность и одобрена уже более чем в 70 странах мира. Нежелание ЕС признавать вакцину является попыткой политизации процесса, указал он.

Источник в парламенте сообщил РИА «Новости», что российская делегация в ПАСЕ собирается принимать участие в сентябрьской сессии дистанционно.

Посол РФ в Париже Алексей Мешков ранее сообщил, что Россия рассчитывает добиться от Франции ускорения процесса одобрения вакцины «Спутник V».