Россия попросит Францию ускорить одобрение «Спутника V»

Российская сторона рассчитывает добиться от властей Франции ускорения процедуры одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков, написало РИА «Новости».

Диппредставительство России пытается донести до руководства Франции, что работу по признанию «Спутника V» нужно ускорить. По словам посла, диалог на эту тему постоянно ведется как с французами, так и с европейским регулятором EMA. Но пока это не принесло результатов, что сказалось и на потоке туристов из России.

«Совершенно очевидно, что это эффективная вакцина, которой, кстати, привились все сотрудники посольства и других загранучреждений», — отметил глава дипмиссии.

Российские дипломаты на себе почувствовали, что «Спутник V» является одной из лучших, если не самой лучшей вакциной от коронавируса в мире, добавил Мешков.

Вакцина «Спутник V» уже получила одобрение в 70 странах мира.

Ранее россиянам, привитым «Спутником V», разрешили въезд в Эстонию. Сдавать тесты и проходить карантин при наличии сертификата о вакцинации больше не потребуется.