Володин призвал Госдуму помочь людям сохранить работу после ухода западных компаний

Выработать решения для сохранения рабочих мест в России после ухода с рынка западных компаний призвал правительство и Госдуму спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, правительству РФ и Госдуме в настоящее время крайне важно найти решения, позволяющие сохранить рабочие места россиян в тех сегментах рынка, откуда ушли зарубежные компании. И подходы эти могут быть самые разные.

«Вашингтон своими действиями предоставил такие возможности. <…> Преодолев трудности, мы сможем сформировать экономику, более эффективную и устойчивую к вызовам», — подчеркнул спикер.

Иностранные компании стали массово приостанавливать свою деятельность на российском рынке после очередного международного пакета санкций в отношении России. Их ввели после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola приостановит свою деятельность в России.