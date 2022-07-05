Володин пригрозил Киеву продолжением спецоперации за пределами Донбасса

Украинские власти делают все, чтобы Вооруженные силы России не останавливались в границах Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты российского парламента.

Он подчеркнул, что украинские военные наносят удары по приграничным регионам России из Харьковской области.

«Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались на границе Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — привело слова Володина РИА ФАН.

Спикер Госдумы подчеркнул, что задача депутатов сейчас состоит в обеспечении всем необходимым солдат и офицеров, а также в решении вопросов по укреплению военно-промышленного комплекса.

«Что касается действий ВСУ, то они носят преступный характер. И ответ будет очень жестким», — подчеркнул Володин.

Украинские военные в минувшее воскресенье, 3 июля, выпустили баллистические ракеты «Точка-У» в сторону Белгорода. Российские средства противовоздушной обороны перехватили ракеты в воздухе. Обломки одного из снарядов упали на жилой дом.