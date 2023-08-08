Власть 08 августа 2023, 08:27 Спикер парламента Крыма объяснил, почему Зеленский отвергает переговоры с Россией Спикер парламента Крыма Константинов: Зеленский против переговоров для своей безопасности РИА «Новости»

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Киевский режим отверг переговоры с Россией о прекращении огня, поскольку заморозка конфликта будет означать катастрофу для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил ранее, что ни о каких переговорах речи быть не может. Киевский режим выступает против любого сценария прекращения огня. Ведь это будет означать фактическую победу России.

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Константинов подчеркнул, что российские власти не предлагали украинской стороне никаких компромиссов. По его словам, после провала контрнаступления Украина должна понимать, что инициативы о заморозке конфликта или прекращении огня являются практически единственным шансом для киевского режима предотвратить национальную катастрофу.

«Любая „заморозка“ конфликта запустит процесс „разморозки“ мозгов украинцев <…> Между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный», — отметил Константинов.

Он считает, что Россия должна помешать спасению «преступной клики» во главе с Зеленским, которая довела Украину до национальной катастрофы.